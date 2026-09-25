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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi

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Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 15 bin 760 kullanımlık sentetik uyuşturucu, esrar, 2 hassas terazi ve 39 bin lira ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin liraya el konuldu.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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