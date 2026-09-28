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Uşak'ta 74 yaşındaki yaya tırın çarpmasıyla ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı

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Uşak'ta 74 yaşındaki yaya tırın çarpmasıyla ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı
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Uşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen tırın hareket etmesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Uşak'ta tır çarpması sonucu ağır yaralanan 74 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen V.K. (26) idaresindeki 64 FD 445 plakalı tır, ışığın yeşile dönmesiyle hareket edince yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Ç.'ye (74) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü V.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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