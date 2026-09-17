Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-15 Eylül döneminde düzenlenen operasyonlarda, 11 bin 163 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 381 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 3 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA