Uşak'ta işçi servislerinin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Uşak'ta 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Uşak'ta 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.K. (57) yönetimindeki 64 S 0422 plakalı midibüs, Ürünköy Kavşağı'nda O.C. (41) idaresindeki 64 S 0198 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs de önündeki İ.R.O. (30) kontrolündeki 64 S 0013 plakalı işçi taşıyan otobüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi götüren araçlardaki işçiler B.D. (30), M.H. (27), Ö.U. (34), S.S. (41), N.T. (58), M.B. (21), C.A. (51) ve S.B. (49) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.