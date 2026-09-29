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Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

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Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada
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Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen tır, ışığın yeşile dönmesiyle hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Orhan Çelik'e çarptı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan 26 yaşındaki tır sürücüsü V.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ta tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IŞIK YEŞİLE DÖNÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Kaza, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen V.K. (26) idaresindeki 64 FD 445 plakalı tır, ışığın yeşile dönmesiyle hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik'e (74) çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü V.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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