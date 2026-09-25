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Uşak'ta ağaca çarpan otomobil istinat duvarında asılı kaldı, sürücü yaralandı

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Uşak'ta ağaca çarpan otomobil istinat duvarında asılı kaldı, sürücü yaralandı
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Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobil, savrularak istinat duvarının demir korkuluklarında asılı kaldı. Yaralanan sürücü, otomobilden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta ağaca çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

G.Y. (20) yönetimindeki 64 DC 054 plakalı otomobil, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil istinat duvarının demir korkuluklarında asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılan G.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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