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Uşak'ta 206 bahçe görevlisine güvenlik ve acil durum standartları eğitimi verildi

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Uşak'ta 206 bahçe görevlisine güvenlik ve acil durum standartları eğitimi verildi
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Uşak'ta okullarda görevli 206 bahçe görevlisine İl Emniyet Müdürlüğü personelince güvenlik ve acil durum eğitimi verildi. Protokol kapsamındaki seminerde, konferans salonunda okul güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Uşak'ta okullarda görev yapan bahçe görevlilerine yönelik "Güvenlik ve Acil Durum Standartları Eğitim Semineri" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, okullarda görev yapan 206 bahçe görevlisine güvenlik ve acil durum konularında bilgilendirme yapıldı.

Konferans salonunda düzenlenen eğitim programında, okul ortamlarında güvenliğin sağlanması ve acil durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin çeşitli bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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