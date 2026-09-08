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Uşak’ta motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

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Uşak’ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Eylül günü Uşak merkeze bağlı Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Görenekli (54) idaresindeki 64 ADS 928 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı sürücü Şaban Görenekli, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görenekli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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