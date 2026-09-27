Uşak'ta park halindeki otomobil yangını kundaklama şüphesiyle inceleniyor

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Uşak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B.'ye ait 64 AAB 044 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, polis ekiplerince kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı