Haberler

Uşak'ta park halindeki otomobil yangını kundaklama şüphesiyle inceleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta park halindeki otomobil yangını kundaklama şüphesiyle inceleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Uşak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B.'ye ait 64 AAB 044 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, polis ekiplerince kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz

Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması büyüyor! Patron ve CEO hakkında yakalama kararı
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
Arı sokması sonrası fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Arı sokması can aldı
DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış