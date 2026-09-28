Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 193 kaçak alkol ve 385 paket sigara ele geçirildi

Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 193 kaçak alkol ve 385 paket sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 iş yeri ve 3 ikametgaha operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 193 kaçak alkol, 385 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Uşak'ta polis ekiplerince kaçak alkol ve sigara operasyonu gerçekleştirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 iş yeri ve 3 ikametgah adresine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 193 adet kaçak alkol, 385 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı