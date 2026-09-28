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Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 193 kaçak alkol ve 385 paket sigara ele geçirildi

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Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 193 kaçak alkol ve 385 paket sigara ele geçirildi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 iş yeri ve 3 ikametgaha operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 193 kaçak alkol, 385 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta polis ekiplerince kaçak alkol ve sigara operasyonu gerçekleştirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 iş yeri ve 3 ikametgah adresine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 193 adet kaçak alkol, 385 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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