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Uşak'ta tarım ve jandarma ekipleri hayvan nakil belgelerini denetliyor

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Uşak'ta tarım ve jandarma ekipleri hayvan nakil belgelerini denetliyor
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Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak denetim yapıyor. Denetimlerde hayvan hareketleri ve nakil belgeleri kontrol edilirken sağlık durumları inceleniyor; denetimler aralıksız sürecek.

Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yol kontrol ve denetimleri sürdürülüyor.

Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda yol kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde hayvan hareketleri ve nakil belgeleri kontrol edilirken, hayvanların sağlık durumları da inceleniyor. Hastalıkların yayılma riskine karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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