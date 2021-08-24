SİGARA HABERLERİ

Sigara - Dün

Ali Y: "Valla benim para aldığım kişi başka, yaktıran kişi yine başka. Yaktıran kişiyi bilmiyorum. Ben oraya başka birisini koymuş. O bana yak diyen kişi de o yaptıran kişinin ismini vermedi bana." Ö.T: "Sen ne yapacaksın paranı aldın mı peki?" Ali Y: "Parayı aldım aldım canım hem de bana 1000 lira diye şey yaptılar." Ö.T: "Evet" Ali Y: "250 Türk lirası daha bir fazladan göndermiş adam. 250 lira daha herhangi bir şey çıkarsa ortaya kesinlikle bizlik bir şey yok. 'İçkiliydim, alkollüydüm, durduk sigara içtik, bilmem ne içtik, yandı' dersin geçersin.