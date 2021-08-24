SİGARA HABERLERİ

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Son dakika... Konya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
'YAPTIKLARIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM, AKLIM HALA YAPAMADIKLARIMDA' DEMİŞTİ, YİNE ÇALDI
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı
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Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralandı, 1 gün sonra hayatını kaybetti
Tekirdağ'da bir otomobildeki ilkyardım çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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