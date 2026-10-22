Aydın Efeler'de kaçakçılık operasyonunda 947 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Aydın Efeler'de kaçakçılık operasyonunda 947 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 947 paket gümrük kaçağı sigara ile 11 elektronik sigara, 70 puro ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 947 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 70 gümrük kaçağı puro ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.