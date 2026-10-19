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Bilecik Yenipazar'da sigara jelatinine gizlenen uyuşturucuyla zanlı gözaltına alındı

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, Ulucak köyü mevkisinde durdurdukları araçtaki zanlının üst aramasında sigara jelatini içine gizlenmiş uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara jelatini içerisine uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ulucak köyü mevkisinde hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan B.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

Şüpheli hareketleri bulunan B.Ö'nün üst aramasında sigara jelatini içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddesi buldu.

Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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