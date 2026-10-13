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Sağlık Bakanlığı tütün satışında elektronik yaş doğrulamayı planlıyor

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Sağlık Bakanlığı, çocukların tütün ürünlerine erişimini engellemek için elektronik yaş doğrulama sistemini kurmayı planlıyor. Sigara içen 13-15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73,3'ü market veya bakkallardan kolayca sigara alabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, çocukların ve gençlerin tütün ürünlerine erişimini engellemek amacıyla elektronik yaş doğrulama sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, dünyada ve Türkiye'de tütün kullanım oranları alarm verici düzeyde artarken, veriler tütün ürünlerine başlama yaşının giderek düştüğünü ve özellikle çocukların, gençlerin ve genç kadınların bu riskle daha fazla karşı karşıya kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Küresel Gençlik Araştırması sonuçlarına göre, sigara içen 13-15 yaş aralığındaki öğrencilerin yüzde 73,3'ü market veya bakkallardan kolayca sigara satın alabilirken, Türkiye'de tütün kullananların yüzde 57,5'i bu alışkanlığa 18 yaş ve altında başlıyor.

Mevcut yasadaki 18 yaş sınırına rağmen, kimlik kontrolünün tamamen satıcının inisiyatifine bırakılması çocukların bu ürünlere erişimini engelleyemiyor.

Bu sorunu çözmek amacıyla, tüm dünyada başarıyla uygulanan "Elektronik Sistemle Satış ve Yaş Doğrulama" modelinin Türkiye'de de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Verilere göre genç kadınlarda tütün kullanımı yüzde 107 arttı

Dünyada tütün kullanıcılarının yüzde 82,6'sının 14-25 yaş aralığında sigaraya başladığı göz önüne alındığında, endüstrinin başlıca hedef kitlesinin gençler ve genç kadınlar olduğu açıkça görülüyor.

Verilere göre, 2012-2025 yılları arasında 15-24 yaş grubundaki kadınlarda tütün ürünü kullanımı, 13 yılda iki katından fazlasına çıkarak yüzde 107 artış gösterdi.???????

Avrupa Birliği, tüm üye ülkelerde kimlik kontrolü yapılmadan sigara satışı yapılmamasını önemle tavsiye ederken, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsviçre, ABD, Avusturya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde elektronik kimlik doğrulama uygulamaları yıllardır yürürlükte bulunuyor.

Kaynak: AA
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