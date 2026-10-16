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Batman'da 2 araçta 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Batman'da 2 araçta 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Batman'da Hasankeyf-Batman karayolunda 4-14 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde 2 araçta 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 2 araçta 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 4-14 Ekim tarihlerinde Hasankeyf-Batman karayolu üzerinde gerçekleştirilen saha ve yol denetimlerinde şüphe üzerine 2 ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen toplam 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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