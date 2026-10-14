Merdiven çıkmakta zorlanıyordu, 4 kez anjiyo oldu! Sigarayı bırakan Cemal Yıldırım bir günde 150 kilometre pedal çeviriyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 yıl içtiği sigarayı sağlık sorunları nedeniyle bırakan ve 4 kez anjiyo olan Cemal Yıldırım, spora başlayarak hayatını değiştirdi.

2 çocuk babası 53 yaşındaki Yıldırım, annesinin rahatsızlığı nedeniyle 2012'de gittiği Diyarbakır'da kendi sağlık sorunlarıyla yüzleşti.

Merdiven çıkmakta ve yürümekte zorlanan Yıldırım, doktorların tavsiyesi üzerine küçük yaşlarda başladığı ve 30 yıl içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

İlk günlerde zorlanmasına rağmen kararından vazgeçmeyen ve bağımlılıktan kurtulan Yıldırım, kalp rahatsızlığından dolayı 4 kez anjiyo oldu.

Sağlıklı yaşamak için spora yönelen Yıldırım, bisiklet, yüzme, koşu ve dağcılık faaliyetleriyle ilgilenmeye başladı.

Günde ortalama 25 bin adım atan, katıldığı etkinliklerde bir günde 150 kilometre bisiklet sürebilen Yıldırım, 8 yıl önce de Türkiye Bisiklet Federasyonu il temsilcisi olarak sporu hayatının bir parçası haline getirdi.

Bu sayede rahatsızlıklarından kurtulan, yaşam konforu artan Yıldırım, herkese sigarayı bırakmalarını ve spora başlamalarını tavsiye etti.

DOKTORUN SÖZLERİYLE SİGARAYI ÇÖPE ATTI

Yıldırım, AA muhabirine, annesini hastalığından dolayı götürdüğü Diyarbakır'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora gittiğini söyledi.

Kendisini muayene eden doktorların "Senin durumun anneninkinden daha vahim." demesi üzerine büyük bir şok yaşadığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Doktor bana, 'Eğer annenizden önce size bakmış olsaydım önce sizi hastaneye yatıracaktım.' dedi. Çok üzüldüm ve korktum. Bunun nedeninin sigara olduğunu söyledi. Bunun üzerine sigaramı ve çakmağımı çöpe attım. Moral bozukluğu yaşadım ama sigarayı bırakmak çok kolaymış. Daha sonra Tatvan'a geldim. Rahatsızlığımla ilgili 4 kez anjiyo oldum. Bunun sebeplerinin başında yine sigara geldi. Sigaradan kurtuldum ve kendimi spora verdim. Dağ yürüyüşlerine başladım. Sonra hayatımın en anlamlı spor enstrümanı olan bisikletle tanıştım. Bisiklet sporuna yöneldim."

BİSİKLETLE 5 KEZ VAN GÖLÜ'NÜ DOLAŞTI

Van Gölü havzasında sportif faaliyetlere başladığını, 8 yıl önce Türkiye Bisiklet Federasyonu il temsilcisi olduğunu anlatan Yıldırım, "Bisikletle 5 kez Van Gölü'nün çevresinde pedal çevirdim. Bir kez de 13 parkurda yürüyerek Van Gölü'nün çevresini dolaştım. Süphan Dağı'na 3 kez, Esrük ve Artos dağlarına birer kez tırmandım. 3 defa Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda çanak yürüyüşü yaptım. Tatvan'daki Nemrut Dağı'ndan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na iki kez bisikletle gittim. En son geçen ay Antalya'dan Çanakkale'ye kadar bisiklet kullandım. Bu faaliyetlerle kendimi daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

Gençlerin de sportif faaliyetlere katılması için çaba gösterdiğini kaydeden Yıldırım, gençleri sigaradan, kötü alışkanlıklardan, alkolden, teknoloji ve telefon bağımlılığından uzak tutmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Günde ortalama 25 bin adım attığını söyleyen Yıldırım, "Daha sonra 12 kilometre koşmaya başladım. Başardıkça spora daha çok sarıldım. Bir günde 150 kilometre bisiklet sürebiliyorum. Bisiklet sürmekten, yürümekten ve yüzmekten keyif alıyorum. Sigarayı bırakmasaydım bunları başaramazdım. Sigarayı bıraktığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunu herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA