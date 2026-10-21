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Kilis'te aramada 750 paket bandrolsüz sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi

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Kilis'te aramada 750 paket bandrolsüz sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirildi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kilis'te jandarma ekiplerince bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Kilis merkezde H.A. isimli şahsın evinde ve iş yerinde adli arama yapıldı. Aramada, 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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