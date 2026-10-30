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Batman'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 88 kişiye adli işlem yapıldı

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Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 1 aylık kaçakçılık faaliyetinde 88 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Faaliyetlerde 10 bin 738 paket gümrük kaçağı sigara, 1071 gram kubar esrar ve 189 kök kenevir ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 88 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yol kontrol noktaları ve kaçaklığın önlenmesine yönelik faaliyet yürütüldü.

Bu kapsamda yürütülen 1 aylık faaliyetlerde, gümrük kaçağı 10 bin 738 paket sigara, 155 paket çay, 57 şişe alkol, 100 puro, 25 kablosuz kulaklık, 19 kilogram nargile tütünü ve 189 Kök kenevir, 1071 gram kubar esrar ile 19 muhtelif malzeme ele geçirildi.

88 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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