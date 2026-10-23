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Gaziantep Oğuzeli'nde jandarma 1 milyon 210 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirdi

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Gaziantep Oğuzeli'nde jandarma 1 milyon 210 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirdi
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde jandarmanın bir araca düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 milyon 210 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Araçta 10 cep telefonu, 300 paket sigara ve 35 elektronik eşya bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir araca yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 210 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Oğuzeli ilçesinde S.D. isimli şahsın aracında kaçak malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 210 bin TL olan gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu, 300 paket sigara, 35 adet elektronik eşya, 20 adet elektronik sigara, 15 adet parfüm ve 10 kilo çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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