Mersin Gülnar'da esnafa tütünün zararları anlatıldı, 'Sigara İçilmez' afişi dağıtıldı

Mersin Gülnar'da esnafa tütünün zararları anlatıldı, 'Sigara İçilmez' afişi dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Gülnar ilçesinde doktor Esra Göztaş başkanlığında düzenlenen farkındalık etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı. Etkinlik kapsamında esnafa 'Sigara İçilmez' yazılı afiş dağıtıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan doktor Esra Göztaş başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla, farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Göztaş ve beraberindekiler, tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirme yaptı.
Etkinlikte, esnafa "Sigara İçilmez" yazılı afiş dağıtıldı.
Kaynak: AA