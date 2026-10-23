Etlik Şehir Hastanesi'nde gebelere sigara bırakma polikliniği açıldı

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Gebelikte sigarayı bırakmak isteyen kadınlara, Etlik Şehir Hastanesi'nde açılan Gebe Sigara Bırakma Polikliniği'nde özel destek sunuluyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Etlik Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan poliklinikte, gebelerin sigarayı bırakma sürecinde ilaç tedavisi yerine motivasyonel görüşmeler ve psikolojik destek yöntemi uygulanıyor.

Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serap Duru, AA muhabirine, gebelik döneminde sigara kullanımının hem anne hem de bebek açısından önemli riskler taşıdığını söyledi.

Duru, polikliniğin gebelik planlayan ve gebe olan kadınlara sigarayı bırakma konusunda destek vermek amacıyla oluşturulduğunu??????? belirterek, "Gebelikte sigaranın çocuk için özellikle çok riskli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hastalarımızı bu konuda motive etmemiz gerekiyor." dedi.

Sigara ve nikotinin yanı sıra tütün ürünlerindeki toksik kimyasalların bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Duru, "Sigara kullanımı, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bebeğin gelişiminde sorunların yanı sıra çocukluk döneminde astım ve tansiyon gibi çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor." uyarısında bulundu.

Duru, gerek geleneksel gerekse elektronik sigara kullanımının çocuğun gelişimi için ciddi sorunlar yaratabildiğini vurguladı.

Poliklinikte gebelere motivasyonel görüşmeler yaptıklarını aktaran Duru, "İlk görüşmelerde hastalarımızı sık çağırıyoruz. Haftalık ya da 15 günlük görüşme seansları düzenliyoruz. Psikoloğumuz da burada mevcut. Gebelere zaten ilaç tedavisi yapmıyoruz." diye konuştu.

"MHRS'den randevu alabiliyorlar"

Duru, gebelik öncesi dönemde kadın doğum kliniğiyle ilaç tedavisinin planlanabileceğini ifade ederek, "Bu konuda desteğimiz mevcut. Hastalarımız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alabiliyor. Onun haricinde buraya direkt gelerek de başvurabilirler." bilgisini paylaştı.

Sigaranın kesinlikle güvenli bir doz aralığının olmadığını vurgulayan Duru, "Her sigara zararlıdır, bir tanesi bile. Nikotin bebeğe çok zararlıdır. Bebeğin beslenmesini, gelişimini bozar. Bunu düşünmek gerekir. Buraya gelmek bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bebeğimin sağlığı her şeyden önemli"

Yaklaşık bir ay önce hizmete giren polikliniğe başvuranlardan 28 yaşındaki İremnaz Korkmaz, 10 yıldır sigara kullandığını ancak hamile olduğunu öğrenince polikliniğe başvurarak sigaradan kurtulduğunu söyledi.

Lise yıllarından itibaren sigara kullandığını anlatan Korkmaz, gebeliğinin ardından poliklinikte 15 günde bir yapılan görüşmelerin sıklığının daha sonra ayda bire düşürüldüğünü ve herhangi bir ilaç desteği almadan sigarayı bıraktığını aktardı.

Korkmaz, "Bebeğimin sağlığı her şeyden önemli. Önceden edinilen bir alışkanlığı bırakmak çok zor ama işin içinde canınızdan, kanınızdan biri olunca her şey değişiyor." dedi.

Zaman zaman sigara içme isteği yaşadığını ancak süreç ilerledikçe sigara kokusundan dahi tiksinmeye başladığını ifade eden Korkmaz, diğer anne adaylarına da destek almaları çağrısında bulundu.

Eşinin de bu süreçte destek olduğunu dile getiren Korkmaz, motivasyon görüşmelerine katıldığını ve sigara kullanımını giderek azalttığını kaydetti.

Korkmaz, "Kendi sağlığımızı düşünmüyorsak bile bebeğimizi düşünmek zorundayız. Onun sağlığı ve geleceği için bazı fedakarlıkları yapmak zorundayız. Dışarıdan göründüğü gibi değil. 'Ben yapamam.' dememek gerekiyor. İşin içine girince birazcık da cesaretle her şey halledilir." diye konuştu.

Kaynak: AA