Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te aramada 1100 paket makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te aramada 1100 paket makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerinde arama yapıldı; 1100 paket doldurulmuş makaron, 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 87 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde 1 şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 1100 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

Kahve devi kuralları değiştirdi! Masaya oturmanın artık bir şartı var
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Elif Mavi'nin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu

3 yaşındaki Mavi'nin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!