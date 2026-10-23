Gaziantep Oğuzeli'nde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, ilçede S.D'ye ait araçta kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine araçta arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 10 cep telefonu, 300 paket sigara, 35 elektronik eşya, 20 elektronik sigara, 15 parfüm ve 10 kilogram çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA