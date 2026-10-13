Antalya Kemer'de sigarayı bırakan çift, yaklaşık 6 aydır rahat nefes alıyor

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Antalya'nın Kemer ilçesinde günde iki paket sigara içen ve sağlık sorunları başlayan çift, hastaneden aldıkları tedavi sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

Uzun yıllardır sigara kullanan Meral ve Sinan Can Yılmaz çiftinde zamanla nefes darlığı, astım, merdiven çıkarken zorlanma ve gece horlaması gibi şikayetler ortaya çıktı.

Kendi çabalarıyla sigarayı bırakmayı deneyen ancak bir süre sonra yeniden sigaraya başlayan çift, Kemer Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu.

Poliklinikte tetkikleri yapılan çifte, sağlık durumlarına uygun tedavi uygulandı. Yaklaşık 6 aydır sigara kullanmayan çift, kontrollerini sürdürürken nefes darlığı ve uyku bozukluğu gibi şikayetlerinin de azaldığını belirtti.

İki çocuk annesi 43 yaşındaki Meral Yılmaz, AA muhabirine, sigaraya 20 yaşında merak ederek başladığını ve zamanla bağımlı hale geldiğini söyledi.

Sigaranın sağlığını olumsuz etkilediğini başlangıçta kabullenemediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Nefesim tıkanmaya başladı. Birkaç sefer bırakmaya çalıştım ama tek başıma başaramadım. Kemer Devlet Hastanesi'ne sigara bırakma polikliniği açılınca buraya geldim. Sigara yüzünden astım hastası oldum. Yürüyünce hemen kesiliyor, koşamıyor, merdiven çıkmakta çok zorlanıyordum. Gece nefessiz kaldığım için uykularım bölünüyordu. Yediğim hiçbir şeyden tat alamıyordum. Günde iki paket sigara içiyordum. Hastanedeki tedaviden sonra bırakmak çok kolay oldu. 6 aydır içmedim, canım hiç istemiyor. Günde iki paket içerken ben bıraktıysam herkes bırakabilir."

Yılmaz, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat uyuyabildiğini, nefes alıp verirken zorlanmadığını, rahat yürüyüp koşabildiğini ifade etti.

Sigarayı bırakmaya eşiyle karar verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Artık evimiz de biz de daha temiz kokuyoruz. Çünkü sigara içenlerin ağzı, saçı, eli kokuyor. Bunu içerken fazla fark etmiyorduk ama bırakınca çok iyi anladık. Gerçekten, ciddi sağlık problemleri yapıyor." diye konuştu.

"Uyurken horlamalarım azaldı"

30 yaşındaki Sinan Can Yılmaz da sigara kullandığı dönemde merdiven çıkmakta ve geceleri rahat uyumakta zorlandığını, gün içinde çalışırken çabuk yorulduğunu anlattı.

Eşiyle ortak karar aldıklarını anlatan Yılmaz, "Sigarayı bıraktıktan sonra dinç, daha mutluyum. Üç ay içinde ciddi fark oldu. Ağzımdan, burnumdan rahat nefes alıyorum, uyurken horlamalarım azaldı." diye konuştu.

Spor yaparken özellikle sigara içenlerin hemen yorulduğunu belirten Yılmaz, "Sigara içmeyenler 500 metreye ulaştığında, sigara içenler daha 250 metreye gelmemiş oluyordu. Sigara içip spor yaptığım dönemlerde bunu fark ettim." dedi.

"8 ayda 200 kişi sigara içmeyi bıraktı"

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Dağlı, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 7 milyon insanın tütün kullanımına bağlı hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yaklaşık 8 ay önce hizmet vermeye başlayan poliklinikte 400 hastaya hizmet verdiklerini belirten Dağlı, bu kişilerden 200'ünün sigarayı bıraktığını, diğer hastalarla da bire bir görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Poliklinikte görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Kılıçarslan da genellikle kendi başına sigarayı bırakmayı deneyip başarılı olamayanların kendilerine başvurduğunu belirtti.

KOAH ve astım gibi hastalıkları olanların geldiğini aktaran Kılıçarslan, "Hastanın bağımlılık düzeyini ölçüyoruz. Ne kadar süredir kullanıyor, sabah ilk sigarayı ne zaman içiyor onu öğreniyoruz. EKG'sine, kullandığı ilaçlara, başka hastalıkları var mı hepsine bakıyoruz. Hastanın durumuna göre, istediği tarihi belirleyip tedavi uyguluyoruz, takibini yapıyoruz." dedi.

Kılıçarslan, eşlerin veya aynı aileden birden fazla kişinin birlikte sigarayı bırakmaya çalışmasının süreci kolaylaştırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA