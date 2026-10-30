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Siirt'te köpek destekli aramada 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt'te köpek destekli aramada 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te jandarmanın takibe aldığı bir araçta 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Çay ve tütün tespit köpeği Izgın'ın desteğiyle yapılan aramada araca ve sigaralara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Siirt'te 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda analiz sistemleri üzerinden takibi yapılan şüpheli V.Z'nin kullandığı araçta kaçak sigara bulunduğu tespit edildi.

Çay ve tütün tespit köpeği Izgın'ın da desteğiyle durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, araca ve sigaralara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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