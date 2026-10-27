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Trabzonlu Zeki Yılmaz, 37 yıllık sigara bağımlılığını ilaç tedavisiyle bıraktı

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Trabzon'da 53 yaşındaki Zeki Yılmaz, 37 yıllık sigara bağımlılığından sigara bırakma polikliniğinde aldığı destek ve 25 günlük ilaç tedavisiyle kurtuldu. Yılmaz, sigarayı bıraktıktan sonra uyku düzeninin iyileştiğini ve nefes almasının kolaylaştığını söyledi.

Trabzonlu 53 yaşındaki Zeki Yılmaz, sigara bırakma polikliniğinden aldığı ilaç tedavisiyle 37 yıllık bağımlılığından kurtuldu.

Lise yıllarında arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başlayan 3 çocuk babası Yılmaz, uzun yıllar süren bağımlılığı nedeniyle öksürük, göğüs ağrısı, uyku sorunları ve nefes darlığı yaşamaya başladı.

Babasını, dedesini, dayılarını ve bazı akrabalarını akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakmaya karar verdi.

Ortahisar Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine yaklaşık 3 ay önce başvuran Yılmaz, burada aldığı destek ve ilaç tedavisiyle sigarayı bıraktı.

"25 gün süren ilaç tedavisinin ardından sigarayı bıraktım"

Zeki Yılmaz, AA muhabirine, yakınlarını akciğer kanseri nedeniyle kaybetmesinin sigarayı bırakma kararında etkili olduğunu söyledi.

Lise yıllarında özentiyle başladığı sigaranın zamanla bağımlılığa dönüştüğünü belirten Yılmaz, 37 yıl boyunca sigara içtiğini, yaklaşık 3 ay önce ise bu alışkanlığından vazgeçtiğini ifade etti.

Yılmaz, günde bir paket sigara içtiğini, sosyal ortamlarda bu miktarın 1,5-2 pakete kadar çıktığını dile getirerek, ailesindeki kanser öyküsü nedeniyle sigarayı bırakmayı sürekli düşündüğünü belirtti.

Yaptığı araştırmanın ardından sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu anlatan Yılmaz, ailesindeki kanser öyküsü nedeniyle ek tetkiklerden geçtiğini ve 25 gün süren ilaç tedavisinin ardından sigarayı bıraktığını kaydetti.

"Kendimi artık daha zinde hissediyorum"

Yılmaz, sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha sağlıklı hissettiğini, uyku düzeninin iyileştiğini ve nefes almasının kolaylaştığını vurguladı.

Kendisini artık daha zinde hissettiğine dikkati çeken Yılmaz, sigarayı bırakmasındaki bir diğer etkenin de çocuklarına iyi örnek olmak ve onların pasif içici olmasını önlemek olduğunu belirtti.

Yılmaz, sigarayı bırakmak için uzun süre mücadele ettiğini anlatarak, vatandaşlara sigara bırakma polikliniklerinden destek almalarını önerdi.

Sigarayı bıraktıktan sonra zaman zaman yoğun içme isteği yaşadığını dile getiren Yılmaz, bu durumla başa çıkmak için su içtiğini, kuruyemiş tükettiğini ve kendisini farklı uğraşlarla meşgul ettiğini kaydetti.

"Sigara ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor"

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Dilara Kalfa da tütün kullanımının dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geldiğine dikkati çekti.

Kalfa, tütün kullanımının akciğer, mide, gırtlak ve mesane kanserlerinin yanı sıra KOAH, astım, diyabet, gastrit ve peptik ülser gibi birçok hastalıkla ilişkili olduğunu ifade ederek, sigaranın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

Zeki Yılmaz'ın yaklaşık 3 ay önce polikliniğe başvurduğunu ve sigarayı bıraktığını belirten Kalfa, süreç boyunca kontrollerin aksatılmamasının önemine işaret etti.

Kalfa, sigara bırakma sürecinin motivasyon, olası yan etkiler ve yaşanan zorluklar açısından takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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