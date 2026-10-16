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Eskişehir Sivrihisar'da kaçak sigara operasyonunda 1 milyon 10 bin TL ele geçirildi

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Eskişehir Sivrihisar'da kaçak sigara operasyonunda 1 milyon 10 bin TL ele geçirildi
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şahsın kaçak sigara ve makaron satışı yaptığı belirlendi. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada on binlerce kaçak sigara ürünü, 1 milyon 10 bin TL, 320 euro ve 90 dolar ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda on binlerce kaçak sigara ürünü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 10 bin TL, 320 euro ve 90 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 şahsın kaçak sigara ve içine tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlendi. Sivrihisar ilçesinde şahısların evinde, iş yerinde ve araçlarında yapılan aramada 49 bin 520 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 128 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün, 37 bin 450 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron, 500 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara, 47 adet muhtelif faturasız gümrük kaçağı eşya ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 10 bin TL, 320 euro ve 90 dolar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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