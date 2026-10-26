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Adana Pozantı'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, değeri 20 milyon TL

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Adana Pozantı'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, değeri 20 milyon TL
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Adana Pozantı'da jandarmanın otoyolda durdurduğu iki tırda yaklaşık 6 ton kaçak tütün, sigara ve puro ele geçirildi. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu, tır şoförlerinin serbest bırakıldığı ve diğer şüphelilerin arandığı öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan iki tırda yaklaşık 6 ton kaçak tütün, kaçak sigara ve puro ele geçirildi. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a gittiği belirlenen iki tırı Pozantı Otoyolu'nda durdurdu. Tırlarda yapılan aramalarda yaklaşık 6 ton kaçak tütün, kaçak sigara ve puro bulundu. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyonda yakalanan tır şoförlerinin serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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