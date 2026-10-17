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Gaziantep'te 14 bin paket kaçak sigaraya el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te 14 bin paket kaçak sigaraya el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya düzenlediği operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçak sigara operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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