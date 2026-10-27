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Mardin Nusaybin'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin Nusaybin'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta yapılan aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında Nusaybin'de bir araçta yapılan aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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