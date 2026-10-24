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Antalya'da jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 408 kilogram kıyılmış tütün bulundu

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Antalya'da jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 408 kilogram kıyılmış tütün bulundu
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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Aksu, Kaş, Manavgat ve Alanya'da kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlarda 408 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca nargile tütünü, elektronik sigara ve kaçak sigara bulundu, adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Aksu, Kaş, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda 408 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya, Kaş, Manavgat ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilere ait koliler, araçlar ve bir işletmede arama yapıldı. Aramalarda, 408 kilogram kıyılmış tütünün yanı sıra 32 kilogram nargile tütünü, 203 elektronik sigara, 216 elektronik sigara likiti, 6 bin 40 doldurulmuş makaron, 83 paket ısıtılmış tütün ve 575 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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