Almanya Federal Meclisi tütün ürünlerinde vergileri artıracak yasayı kabul etti

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Almanya Federal Meclisi (Bundestag), sigara ve diğer tütün ürünlerine yönelik vergilerin artırılmasını öngören yasa değişikliğini kabul etti.

Almanya Federal Meclisinde, sigara ve diğer tütün ürünlerinde verginin artırılmasını içeren yasa değişikliği oylandı.

Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti koalisyonunun oylarıyla kabul edilen düzenleme sonrasında, halihazırda 8 avro olan ve 20 adet sigara içeren bir paketin fiyatının 2030'a kadar yaklaşık 4 avro artarak 12 avroya çıkması bekleniyor.

Bilinen bazı markaların sigaralarının paket fiyatı ise 14 avroya kadar çıkabilecek.

Vergi artışları, 2027'den 2030'a kadar her yılın ocak ayında kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle, sarma sigaralarda kullanılan kıyılmış tütünün yanı sıra puro ve nargile tütününde uygulanan vergiler de artırılacak.

Elektronik sigaralarda kullanılan sıvıların vergisinin de gelecek yıldan itibaren kademeli olarak artırılarak 2030'a kadar mililitre başına 38 sentten 44 sente çıkarılması planlanıyor.

Hükümet, 12 milyar avroluk ek gelir bekliyor

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, tütünde vergi artışını bütçe açığının azaltılması ve halk sağlığının korunması hedefleriyle savundu.

Klingbeil, ülkenin bütçe açığının 34 milyar avro olduğuna dikkati çekerek, vergi artışının kamu maliyesinin dengelenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Düzenlemenin ikinci amacının özellikle çocukların ve gençlerin sağlığını korumak ve önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirmek olduğunu ifade eden Klingbeil, bu yaklaşımın şeker vergisi tartışmalarında da gündeme geldiğini kaydetti.

Federal hükümet, vergi artışı sayesinde gelecek yıl 1,5 milyar avroya kadar ek gelir elde etmeyi, 2030'a kadar ise toplam ek geliri yaklaşık 12 milyar avroya çıkarmayı öngörüyor.

Diğer yandan, yasa değişikliğine Almanya için Alternatif, Yeşiller ve Sol Parti karşı çıktı.

2025'te yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 19'u sigara kullanıyor.

Alman Kanser Araştırma Merkezi verilerine göre de ülkede 2023 yılında yaklaşık 131 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Federal Konseyin onayı bekleniyor

Yasa değişikliğinin yasama sürecinin tamamlanması için Federal Konseyin (Bundesrat) onayı bekleniyor.

Mevcut durumda itiraz beklenmiyor ve vergi artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA