Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Van'da 2 yılda 1965 kişi sigarayı bıraktı, poliklinikler 101 tesiste hizmet veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da sigara bırakma polikliniklerine son 2 yılda başvuran yaklaşık 6 bin kişiden 1965'i, danışmanlık ve tedavi hizmetleriyle sigarayı bıraktı. İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, polikliniklerin 101 sağlık tesisinde aktif olduğunu ve hizmetlerin ücretsiz verildiğini belirtti.

Van'da sigara bırakma polikliniklerine son 2 yılda başvuran yaklaşık 6 bin kişiden 1965'i, sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri sayesinde sigarayı bıraktı.

Kentte faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerinde, sigarayı bırakmak isteyen bireylere profesyonel danışmanlık, tedavi ve takip hizmetleri sunuluyor.

Polikliniklere başvuranların sağlık durumları ve sigara kullanım geçmişleri değerlendirilerek nikotin bağımlılığı düzeyleri belirleniyor, ardından kişiye özel tedavi planı hazırlanıyor.

Bireyler, sigarayı bırakma sürecinde düzenli danışmanlık ve psikolojik destekle takip edilerek bağımlılıktan kurtulma konusunda teşvik ediliyor.

Doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve gerektiğinde çocuk gelişim uzmanlarından oluşan ekiplerce yürütülen tedavi sürecinde, ilaçlarını düzenli kullanan ve uzman önerilerine uyan bireylerde başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Kent genelinde sigara bırakma polikliniklerine son 2 yılda başvuran yaklaşık 6 bin kişiden 1965'i, yürütülen çalışmalar sonucunda sigarayı bırakmayı başardı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de sigara bırakma seferberliğinin olduğunu söyledi.

Van'da da bu kapsamda çalışmalar yapıldığını belirten Tosun, "Biz sigara bırakma polikliniklerimizin sayısını artırıyoruz. Geçen yıllarda birkaç merkezde olan sigara bırakma poliklinikimiz bugün itibarıyla ilimizin 101 sağlık tesisinde aktif hizmet veriyor. Tüm hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizin birçoğunda şu an sigara bırakma polikliniği mevcut." dedi.

Sigara bırakma polikliniklerinin ücretsiz hizmet verdiğini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Geçen sene sigara bırakma polikliniklerimize yaklaşık 2 bin 700 hasta başvurdu ve ilimizde yüzde 30 gibi bir oranda insanlarımıza sigarayı bıraktırdık. Başarı sağladık. Bu sene de 9 ay itibarıyla 3 bin 300 civarında bir başvuru var ve başarı oranımız yüzde 35'lere çıkmış durumda. Sigara bırakma polikliniklerimiz tamamen halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermekte. Halkımız, hem psikolojik destek hem de farmakolojik ilaç tedavisini tamamen ücretsiz bir şekilde almaktadır. Vatandaşlarımız, sigarayı bırakana kadar da oradaki uzmanlarımız tarafından takip edilmektedir. Biz de sigaranın hem kısa vade hem uzun vade etkilerini insanlarımızın üzerinden tamamen yok etmek için bu seferberliğini ilimizde çok sıkı bir şekilde uygulamaktayız."

"Akciğer kanserinin en sık sebebi sigaradır"

Sigara bırakma polikliniğinde görevli doktor Turan Kızıltaş ise sigaranın birçok hastalığa yol açtığını ifade etti.

Çeşitli tedavilerle vatandaşlara sigarayı bıraktırdıklarını vurgulayan Kızıltaş, şunları kaydetti:

"Sigara ve benzeri tütün ürünleri vücudumuzda birçok organda, damarlarda iltihaplara ve tıkanmalara da sebep olabiliyor. Kalbimizdeki koroner arterlerde iltihaplanmaya sebep olup zamanla koroner arterlerde tıkanıklıklara sebep olarak kalp krizine neden olmaktadır. Bununla beraber ayrıca beynimizdeki damarlarda iltihaplanma oluşturup zamanla tıkanıklıkları sebep olarak hastaların felç geçirmesine neden oluyor. Ayrıca sigara, akciğer hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Sigara, kanser riskini artıran faktörler arasında genellikle ilk üçte yer alıyor. En başta da akciğer kanserinin en sık sebebi sigaradır."

Kaynak: AA
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür hakkında karar verildi!

7,7'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı meydana geldi

7,7'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı yaşandı

Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
İş vaadiyle kandırdılar! Hesaplarından 25 milyar TL geçmiş

Aynı vaatle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Trump'tan Putin'e sürpriz jest! Rusya yaptırımlarını askıya aldı

Putin'e sürpriz jest! Trump son anda devreye girip askıya aldı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Dün gece futbol tarihinin en iyi gollerinden biri atıldı