Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te kömür çuvallarına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te kömür çuvallarına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Siirt'te kömür çuvallarına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kömür çuvallarının arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara ve olayda kullanılan araca el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Siirt'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kömür çuvallarının arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yürütülen teknik ve analitik takip neticesinde, V.Z. isimli şüphelinin yönetimindeki araçta kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta, çay ve tütün tespit köpeği Izgın'ın da katılımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada, kömür çuvallarının arasına ustalıkla gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin 250 paket kaçak sigara bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kaçak sigaralara ve olayda kullanılan araca el konulurken, şüpheli V.Z. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 451 sitede yayınlandı.
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Bebeğine öyle bir isim verdi ki! Galatasaraylılar bayılacak
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Tüm olumsuzluklara rağmen turizm gelirinde rekor

Türkiye için gurur tablosu! Tüm olumsuzluklara rağmen rekor geldi

Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!