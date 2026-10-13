Haberler

Kocaeli'de tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir tır durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın dorsesinin arka kısmına gizlenmiş 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

Skandal çağrı! Vatandaşın ucuza doyması balıkçıları rahatsız etti
Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Cüzdanınızdaki kartı hemen kontrol edin! Bu kesinti can sıkabilir
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var