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Düzce Akçakoca'da KYK yurdunda öğrencilere sıtma ve kalp sağlığı eğitimi verildi

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Düzce Akçakoca'da KYK yurdunda öğrencilere sıtma ve kalp sağlığı eğitimi verildi
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Düzce Akçakoca'da Genç Akademi kapsamında KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencilerine sağlık eğitimi verildi. Eğitimde sıtma hastalığına dikkat çekildi, Dünya Kalp Günü ile sigara bırakma poliklinikleri anlatıldı; talep edenlere karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Genç Akademi eğitimleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik sağlık programı düzenlendi. Eğitimde sıtma hastalığına dikkat çekilirken kalp sağlığı ve sigarayı bırakma konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca ilçesinde gençlerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Genç Akademi programı kapsamında KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda eğitim düzenlendi.

Sağlık Bakanlığının toplum sağlığını güçlendirmek ve bireyleri yaşamlarının her döneminde desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen programda, Dr. Beyzanur Güleç tarafından sıtma hastalığı hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim programının ardından katılımcılara Dünya Kalp Günü ve sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi aktarıldı. Sağlık ekipleri tarafından bilgilendirici broşürler dağıtılırken, talepte bulunan katılımcılara karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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