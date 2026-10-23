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Mardin'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 35 şüpheli adli işleme tabi tutuldu

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Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 25 bin 600 paket bandrolsüz sigara, 21 bin 400 makaron ve 460 elektronik sigara ele geçirildi.

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik 4 ilçede operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, ilçe jandarma komutanlıklarınca ekonomik kayıplara yol açan, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik icra edilen operasyonlarda, 25 bin 600 paket bandrolsüz kaçak sigara, 21 bin 400 makaron, 700 puro, 460 elektronik sigara, 11 kilogram tütün, 62 litre bandrolsüz içki, 41 kilogram çay ve 28 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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