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Mardin Midyat'ta araçta yapılan aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin Midyat'ta araçta yapılan aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele büro amirliğince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir araçta arama yapıldı.

Aramada, kaçak olduğu tespit edilen 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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