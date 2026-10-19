Düzce'de 33 uyuşturucu olayında 40 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı

18 Ekim tarihleri arasında düzenlediği narkotik operasyonlarında 33 olaya müdahale edilirken, 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise 66 bin 73 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 33 olaya müdahale edildi. Operasyonlar kapsamında 40 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzce Valiliğinin açıkladığı verilere göre operasyonlarda; 7 bin 176,29 gram esrar, 70,36 gram metamfetamin, 33,69 gram bonzai, 9,9 gram bonzai ham maddesi, 7,15 gram skunk, 56 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 8 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

66 bin 73 paket kaçak sigara yakalandı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 5 olaya müdahale edildi. Bu olaylarla bağlantılı 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 66 bin 73 paket kaçak sigara ile 117 adet elektronik sigara ele geçirildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık verilerde, emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı