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Sağlık Bakanlığı 12-18 yaş ve gebelere sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştıracak

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Sağlık Bakanlığı, 12-18 yaşındaki ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma polikliniklerini yaygınlaştıracak. Bu grupların sigarayı bırakma hizmetlerine erişimi artırılacak, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi geliştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında, 12-18 yaş grubundaki ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma polikliniklerini yaygınlaştırarak bu grupların sigarayı bırakma hizmetlerine erişimini artırmayı hedefliyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi geliştirilerek bu hizmetlere erişim artırılacak.

12-18 yaş grubundaki ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştırılacak. Bu gruplar dışındaki tütün bağımlılarına yönelik ise sigara bırakma tedavisinde kullanılan farmakolojik tedavilere erişimin ve bu tedavilerin polikliniklerde sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacak.

Bağımlılıkla mücadelede hizmet veren sağlık kuruluşlarının bilinirliğini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum hizmetleri güçlendirilecek

Bağımlı bireylerin tespit edilerek tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum ve ihtiyaç duydukları diğer hizmetlere yönlendirildiği, ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlandığı hizmet modeli iller genelinde yaygınlaştırılacak.

Yüz yüze bağımlılık danışmanlığı hizmeti veren merkezlerin sayısı ve sunulan hizmetlerin kalitesi artırılacak.

İllerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve iyi uygulamaların paylaşıldığı bölge toplantıları düzenlenerek kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eş güdüm sağlanacak.

Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personele çevrim içi ve yüz yüze eğitimler verilecek. Farklı bağımlılık türlerine yönelik klinik rehberler hazırlanacak.

81 ilde bağımlılık arındırma hizmeti veriliyor

Programda yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinde yataklı veya ayaktan bağımlılık arındırma hizmeti sunuluyor.

Eylül 2026 sonu itibarıyla 1375 yatak kapasiteli 50 yetişkin bağımlılık arındırma merkezi ile 249 yatak kapasiteli 15 çocuk ve ergen bağımlılık arındırma merkezi hizmet veriyor.

Ayaktan hizmet sunan 70 yetişkin bağımlılık arındırma merkezi ile 11 çocuk ve ergen bağımlılık arındırma merkezi de faaliyetlerini sürdürüyor.

Rehabilitasyon hizmetleri kapsamında ise 5 yataklı Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi (BAHAR) ile ayaktan hizmet veren 18 rehabilitasyon merkezi çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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