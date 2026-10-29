İstanbul Çekmeköy'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Çekmeköy'de bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Nişantepe Mahallesi'ndeki bir ikamette kaçak sigara üretildiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış tütün, 900 paket bandrolsüz sigara, 120 bin dolu makaron, 96 bin 400 boş makaron, 250 sahte bandrol, 5 koli boş sigara paketi, 2 sigara dolum makinesi, kantar, tütün kurutma fırını, jelatinleme ve sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA