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Mersin, Malatya ve Adıyaman'da kaçak tütün operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Tarsus, Malatya ve Adıyaman'daki adreslerde 4 ton 650 kilogram nargile tütünü, 759 kilogram kıyılmış tütün, 130 kilogram paketlenmiş tütün ve 83 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 22 Nisan'dan itibaren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Başsavcılık koordinasyonunda??????? polis ve jandarma ekiplerince kent merkezi, Tarsus ilçesi, Malatya ile Adıyaman'da 21 ev ve 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde 4 ton 650 kilogram nargile tütünü, 759 kilogram kıyılmış tütün, 130 kilogram paketlenmiş tütün, 83 paket kaçak sigara ve çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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