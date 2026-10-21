KKTC'de öğrencilerin alkol, tütün ve kumar eğilimleri ESPAD ile araştırılacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrencilerin alkol, tütün, elektronik sigara, yasa dışı madde kullanımı ve kumar davranışlarını belirlemek amacıyla yeni dönem araştırması başlatıldı. Araştırmayla gençler arasındaki riskli eğilimlerin tespit edilmesi ve bağımlılıkla mücadelede alınacak önlemlerin bilimsel veriler doğrultusunda şekillendirilmesi hedefleniyor.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu koordinasyonunda yürütülen Alkol ve Diğer Maddelere İlişkin Avrupa Okul Anketi Projesi'nin (ESPAD) yeni dönem araştırması başladı. Araştırma kapsamında öğrencilerin alkol, tütün, elektronik sigara ve yasa dışı madde kullanımlarının yanı sıra kumar davranışlarına ilişkin veriler toplanacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen araştırmaların öğrenciler arasındaki madde kullanım eğilimlerinin ve riskli davranışların belirlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi. Elde edilen bulguların okul temelli eğitim, farkındalık ve koruyucu çalışmaların planlanmasında kullanıldığı belirtildi.

Bazı risk göstergelerinde düşüş gözlemlendi

ESPAD kapsamında gerçekleştirilen ilk araştırmanın sonuçlarının okullardaki önleyici çalışmaların hızlandırılmasına ve ihtiyaç duyulan alanlarda müdahalelerin güçlendirilmesine katkı sağladığı kaydedildi. Sonraki dönemlerde yapılan araştırmalarda ise bazı risk göstergelerinde düşüş gözlemlendiği bildirildi.

Sonuçlar uluslararası bilim dünyasıyla paylaşılıyor

Komisyonun araştırmalardan elde ettiği sonuçları bilimsel yayınlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla paylaştığı belirtilerek, çalışmaların KKTC'de bağımlılıkla mücadele politikalarının geliştirilmesinin yanı sıra gençlerin riskli davranışlarına ilişkin uluslararası bilimsel bilgi birikimine de katkı sağladığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı