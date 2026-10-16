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NKÜ sempozyumunda Vali Soytürk ekran bağımlılığına dikkati çekti

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NKÜ sempozyumunda Vali Soytürk ekran bağımlılığına dikkati çekti
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NKÜ İlahiyat Fakültesince düzenlenen 3. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu'nda bağımlılık ve din hizmetleri ele alındı. Vali Soytürk, sigara, alkol, uyuşturucu ve ekran bağımlılığına dikkati çekerek emniyet ve jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), 3. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu'nu düzenledi.

İlahiyat Fakültesince Fen Edebiyat Fakültesi'nde "Toplumsal Risk Grupları, Bağımlılık ve Din Hizmetleri" temasıyla düzenlenen sempozyumda bağımlılık türleri ve toplumsal risk gruplarına yönelik din hizmetleri ele alındı.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra ekran bağımlılığına da dikkati çekti.

Sigara bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmaların devlet politikası kapsamında yürütüldüğünü belirten Soytürk, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede de çeşitli tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede devletin tüm birimlerinin görev yaptığını vurgulayan Soytürk, Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu arzının engellenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Programda akademisyenler, "Toplumsal Risk Grupları, Bağımlılık ve Din Hizmetleri" teması kapsamında yürüttükleri bilimsel çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de sempozyumda konuşma yaptı.

Sempozyuma, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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