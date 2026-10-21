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Kocaeli'de kaçakçılıkta 2 zanlı gözaltına alındı, 1200 paket tütün ele geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1200 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1200 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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