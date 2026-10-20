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Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar

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Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Haber Videosunu İzle
Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
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Fransa'da şiddet olayları sürerken bir çiftin açık havada şarap içip sigara keyfi yapması ve bir kadının olayların ortasında koşması sosyal medyada gündemde. Şiddet olaylarına karışan binlerce kişi gözaltına alındı, lüks mağazalar yağmalandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, olayları kınarken eleştirilerin hedefi oldu. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • Paris'te Zafer Takı yakınlarındaki açık hava kafesinde bir kadın ve erkeğin, çevrelerinde yangınlar sürerken şarap içip sigara içtiği görüntülendi.
  • Dumanla kaplı sokaklarda spor kıyafetli bir kadın, yanan elektrikli bisikletlerin ve göstericilerin arasından koşusuna devam etti.
  • Hafta sonu Fransa genelinde yaklaşık 2 bin 500, Paris'te 855 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da sokakları yangınlar ve şiddet olayları sararken bir çiftin açık havada şarap içip sigara keyfi yapması, başka bir kadının ise olayların ortasında koşuya devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Paris’te kaydedilen görüntülerde, kimlikleri belirlenen bir kadın ve erkeğin, ünlü Zafer Takı’nın yakınlarında bulunan açık hava kafesinde oturduğu görüldü. Çevrelerinde yangınlar yükselirken çiftin sakin bir şekilde sohbet ettiği, şarap içtiği ve sigara içmeye devam ettiği dikkat çekti.

Fransa’nın başkentinden gelen bir başka görüntüde ise genç bir kadının, dumanlarla kaplanan sokaklarda koştuğu görüldü. Spor sütyeni ve koşu şortu giyen kadın, çevresinde devam eden olaylara aldırış etmeden ilerledi.

Kadın, yanan elektrikli bisikletlerin ve göstericilerin arasından geçerek koşusunu sürdürdü. Görüntüler, ülke genelinde şiddet olaylarının ve yağmaların yaşandığı bir dönemde kaydedildi.

Fransa genelinde binlerce kişi gözaltına alındı

Hafta sonu boyunca Fransa genelinde yaşanan olaylarda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Başkent Paris’te gözaltına alınanların sayısı ise 855’e ulaştı.

Şiddet olaylarına karışan gruplar güvenlik güçleriyle çatışırken lüks mağazalar da yağmacıların hedefi oldu. Ülkedeki olaylar, kamu düzeni ve güvenlik konusundaki endişeleri artırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şiddet olaylarını kınadı. Macron, yaşananlardan radikal sol grupları ve suç çetelerini sorumlu tuttu.

Ancak gelecek yıl görevinden ayrılması beklenen 48 yaşındaki lider, pazartesi günü Orta Doğu’ya üç günlük bir ziyaret için Fransa’dan ayrılması nedeniyle eleştirildi. Macron’u eleştirenler, ülke genelinde olaylar sürerken yurt dışına çıkmasını halkın yaşadığı sorunlardan uzak kalmak olarak değerlendirdi.

Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, pazartesi günü ülkenin çeşitli bölgelerinde sokağa çıkma yasakları getirdi. Kısıtlamalar, Paris’in bazı kesimlerini ve Fransa’nın ikinci büyük şehri Marsilya’nın belirli bölgelerini de kapsadı.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından yetkililer kamu düzenini yeniden sağlamaya çalışıyor.

Yangınların ve çatışmaların sürdüğü sokaklarda şarap içip sigara içen çift ile koşusuna devam eden kadının görüntüleri ise olayların ortasında sergiledikleri sakin tavır nedeniyle dikkat çekti.

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Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
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