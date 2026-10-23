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Kocaeli'de operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1900 paket tütün ele geçirildi

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Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığınca Gebze ve Dilovası'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 930 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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