DEM Parti milletvekilleri Meclis'te işsizlik, piyasa ve uyuşturucuyu gündeme taşıdı

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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta işsizlik ve yoksulluğun ağır boyutlara ulaştığını savundu.

İktidarın, bölgenin sorunlarına yönelik kapsamlı bir kalkınma programı ortaya koyamadığını öne süren İrmez, geçici istihdam modelleriyle işsizlik oranlarının düşük gösterildiğini iddia etti.

Geçici istihdam modellerinde de kamudaki kalıcı işe alımlarda da adil ve eşitlikçi bir yaklaşım uygulanmadığını savunan İrmez, "İnsanların umuduyla, emeğiyle, onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yok." dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, sermaye piyasalarında soruşturması devam eden işlemlerin gerçek bilançosunun rakamlar değil, insanların hayatlarındaki etkileri olduğunu söyledi.

Denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle sorumlu kurum yöneticilerine tepki gösteren Beştaş, "İnsanlar paralarını güvenli bir gelecek umuduyla yatırdılar ve bu paraların hesabını şimdi kim verecek?" diye konuştu.

Konunun peşini bırakmayacaklarını belirten Beştaş, "Eğer herkes bunun hesabını soracağız diyorsa hemen bir Meclis araştırması başlatılmalı. Vekiller bu meselenin bütün yönleriyle araştırılmasında bizzat söz sahibi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanma yaşının ortaokul ve ilkokul öğrencilerine kadar düştüğünü iddia etti.

Okulların çevresinde 18 yaşından küçüklere satışı yasak olmasına rağmen sigara satıldığını öne süren Şenyaşar, "Başta valilik olmak üzere emniyet müdürlüğünü ve belediye zabıtalarını göreve çağırıyorum: Okul çevresinde denetimi artıralım, çocuklara tütün satanlara gerekli uyarıları yapalım, uymayanlara gerekli cezai işleri uygulayalım. Şanlıurfa halkı olarak bununla mücadele etmeliyiz. Herkese büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

Kaynak: AA