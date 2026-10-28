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Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 32 olay meydana geldi ve 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin 367 paket kaçak sigara ve 128 elektronik sigara başta olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ile ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlarda 32 olay meydana geldiği, 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, operasyonlar neticesinde 5 bin 367 paket kaçak sigara, 625 adet puro, 340 paket ısıtılmış tütün mamulü, 128 adet elektronik sigara, 48 adet sigara kağıdı, 35 kilo kaçak türün ve 31 adet termos ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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